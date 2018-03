Switch: il Kit Assortito di Nintendo Labo

Una macchinina radiocomandata che si muove nel mondo reale, una canna da pesca con tanto di filo e mulinello per riavvolgerlo, una casa piena di sorprese nascoste da scoprire in ogni stanza, il manubrio di una moto per gare all'ultima curva e un pianoforte da suonare. Sono questi i Toy-Con inclusi nel Kit Assortito di Nintendo Labo (in arrivo anche in Italia il 27 aprile), accessori di cartone da montare e nei quali alloggiare i controller e il display, che introducono nuove modalità di interazione su Switch. Un nuovo modo di intendere il gaming, che abbatte i confini tra console e giochi tradizionali.

