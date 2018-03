Switch: il Kit Robot di Nintendo Labo

Il Kit Robot di Nintendo Labo (in uscita anche in Italia il 27 aprile) contiene tutto ciò che serve per dar vita a un Toy-Con da indossare, letteralmente dalla testa ai piedi: ci si trasforma così in un vero e proprio robot, pronti per distruggere tutto ciò che si trova in città, dagli edifici alle auto, senza dimenticare gli UFO e i propri avversari. Una nuova e originale modalità di interazione con Switch, consentita dalla natura modulare e ibrida della console. È il punto di incontro tra i videogame e i giochi tradizionali, che elimina le limitazioni dei soliti controller e stimola a una salutare attività fisica.

Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon è oggi disponibile su Amazon a 282 € (-14%)