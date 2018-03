Switch e Nintendo Labo: monta, gioca, scopri

La natura ibrida e modulare di Switch esprime appieno tutte le proprie potenzialità con Nintendo Labo. È il progetto messo in campo dalla grande N per ampliare le modalità di interazione con la console, attraverso una serie di accessori in cartone da montare e personalizzare. Si chiamano Toy-Con e sono progettati in modo tale da ospitare il display e i controller della piattaforma, dando vita di volta in volta al manubrio di una motocicletta, a una casa, a un robot e molto altro ancora. I primi due Kit saranno disponibile a partire dal 27 aprile. Altri progetti potranno essere scaricati e stampati direttamente a casa, senza alcuna spesa.

Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon è oggi disponibile su Amazon a 282 € (-14%)