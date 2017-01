Il tablet ASUS ZenPad 3S 10 in versione LTE

Arriva da ASUS una nuova versione del tablet ZenPad 3S 10, equipaggiata questa volta con modulo LTE per la connessione a Internet in mobilità e con processore Qualcomm Snapdragon 650 da 1,8 GHz. Il resto del comparto hardware vede la presenza di un display da 9,7 pollici con risoluzione 2K (2048x1536 pixel), fotocamere da 8 e 5 megapixel, 4 GB di RAM, memoria interna da 32 GB e slot per la lettura di schede microSD fino a 128 GB. Il tutto racchiuso all'interno di un telaio in alluminio, con uno spessore di 5,8 mm e un peso complessivo pari a 490 grammi. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 6.0 Marshmallow.