Il tablet Huawei MediaPad M5: design e funzionalità

È un tablet che fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza, il nuovo MediaPad M5 di Huawei: il display (da 8,4 o 10,8 pollici) in alta risoluzione è perfetto per la riproduzione dei contenuti multimediali, così come gli altoparlanti progettati da Harman Kardon sul retro, mentre abbinandolo alla tastiera fisica si trasforma in un dispositivo utile per essere produttivi in mobilità. Il sistema operativo preinstallato è Android 8.0 Oreo, arricchito dall'interfaccia personalizzata EMUI 8.0. Racchiuso in un telaio unibody in alluminio, il device risulta leggero nonostante le dimensioni importanti. Da segnalare infine la presenza sul retro di una fotocamera da 13 megapixel con autofocus per catturare immagini di buona qualità.