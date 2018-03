Take Action, Google contro la censura online

"Un mondo libero e aperto necessita di una Rete libera e aperta, una Rete libera e aperta dipende da me". Questo lo slogan scelto da Google per la sua campagna Take Action, lanciata per richiamare l'attenzione su un meeting in scena a inizio dicembre a Dubai, dove i governi di tutto il mondo si incontreranno per decidere il futuro di Internet. I rappresentanti di alcuni paesi vorrebbero esercitare un controllo più serrato sulla grande Rete, applicando forme di censura o limitando l'accesso dei cittadini. Il gruppo di Mountain View chiede l'aiuto di tutti affinché la direzione intrapresa sia un'altra.