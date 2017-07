Tambour Horizon, smartwatch Android Wear di lusso

Uno smartwatch di lusso, equipaggiato al lancio con la versione 2.0 del sistema operativo Android Wear, che offre un elevato livello di personalizzazione grazie alla possibilità di scegliere tra 60 cinturini differenti. È il modello Tambour Horizon presentato da Louis Vuitton, realizzato in partnership con Qualcomm e Google. Integra un display AMOLED circolare da 1,2 pollici con risoluzione 390x390 pixel, processore Snapdragon Wear 2100, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna e batteria da 300 mAh. Il prezzo non è dei più accessibili: 2.450 dollari per la versione grigia e marrone, 2.900 dollari per quella nera.