Technogym Jog Forma, fitness e tecnologia insieme

Presente al Salone del Mobile 2014 di Milano, Technogym presenta il nuovo tapis roulant ad alto tasso tecnologico: si chiama Jog Forma ed integra un dock per l'integrazione di smartphone e tablet chiamato Entertainment Support. Grazie a questa componente, durante le sessioni di allenamento è possibile guardare un film, ascoltare la propria musica preferita, navigare in Internet e persino cimentarsi in una videochiamata Skype, il tutto senza smettere per un attimo di monitorare l'attività fisica. Inizialmente il supporto è garantito solo per iPhone e iPad, ma è previsto il lancio anche dell'applicazione Android.