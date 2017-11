Technology Hub 2018 a Milano dal 17 al 19 maggio

L'edizione 2018 della fiera Technology Hub andrà in scena a Milano dal 17 al 19 maggio, presso la location MiCo - fieramilanocity. Un appuntamento con l'innovazione, che il prossimo anno ospiterà Piazza AR/VR, uno spazio interamente dedicato alla realtà aumentata e alla realtà virtuale, dove i team al lavoro su queste tecnologie potranno incontrare le aziende che necessitano di integrarle all'interno del loro business. Non è tutto: vi saranno aree dedicate al mondo della stampa 3D, ai droni, alla Internet of Things e più in generale a tutto ciò che riguarda il crescente mercato della Industry 4.0.