Telegram X, versione sperimentale per Android

Il team di Telegram ha sviluppato Telegram X, una nuova versione sperimentale dell'applicazione dedicata alle chat, caratterizzata da un restyling dell'interfaccia pensato per semplificare l'esecuzione di alcune operazioni. È già disponibile per il download gratuito sugli smartphone Android, direttamente dalla piattaforma Play Store di Google. Ciò che balza subito all'occhio è il “tema notturno”, con uno sfondo scuro e testo chiaro. Sono inoltre state aggiunte animazioni mostrate in occasione del passaggio da una schermata all'altra. Snellito anche il codice, così da rendere l'app più veloce.