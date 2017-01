The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Switch

Atmosfere sognanti, stile fantasy e una colonna sonora che richiama alla mente gli epici trascorsi della saga. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è la nuova avventura di Link sviluppata da Nintendo appositamente per la console Switch, caratterizzata da un gameplay di tipo open world che garantirà al giocatore un'ampia libertà d'azione e di scelta degli ambienti da esplorare. La storia, ancora una volta, prende vita nel regno di Hyrule, minacciato dalle forze guidate dal malvagio Ganon. L'arrivo è fissato per il 3 marzo 2017, giorno di esordio sul mercato per la piattaforma ibrida della grande N.