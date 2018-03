The Light Phone 2, un telefono essenziale

Cinque funzionalità certe: chiamate, messaggi, contatti, sveglia e risposte automatiche. Altre forse saranno integrate: : indicazioni stradali, ride sharing, musica, previsioni meteo, comandi vocali, calcolatrice e dizionario. Saranno queste le caratteristiche presenti su The Light Phone 2, un telefono indirizzato a tutti coloro che desiderano un dispositivo essenziale, stanchi dei più tradizionali smartphone. Niente social network, client email né pubblicità. Il telaio è in alluminio anodizzato (bianco o nero) ed è presente un display touch con pannello e-ink. Attualmente finziato in crowdfunding su Indiegogo, arriverà sul mercato nel corso del 2019.