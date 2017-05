Le novità del sistema operativo Tizen 4.0

Non più solo smartphone e smartwatch, ma anche televisori, elettrodomestici e altri dispositivi connessi. L'evoluzione di Tizen giunge al rilascio della versione 4.0 della piattaforma, presentata da Samsung che ne ha annunciato le novità più importanti: sviluppo delle applicazioni semplificato, restyling dell'interfaccia con l'adozione di uno stile flat, supporto alla gestione di più profili utente e condivisione avanzata dei dati tra diversi device. Annunciata anche la versione Tizen RT (Real Time) destinata alla Internet of Things e a schede come la nuova ARTIK 053 con processore ARM Cortex R4 da 320 MHz, 1,4 GB di RAM, 8 GB di memoria interna e WiFi.