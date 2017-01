Toontastic 3D stimola la fantasia dei bambini

Un'applicazione che può essere descritta come una sorta di teatrino delle marionette in digitale, pensata per stimolare la creatività e la fantasia dei più piccoli. Per introdurre i bambini nel mondo dello storytelling. Toontastic 3D permette di scegliere tra decine di personaggi e altrettante ambientazioni, disegnare i protagonisti a mano libera, animarli a piacimento, dar loro la propria voce registrandosi attraverso il microfono o il proprio volto mediante la fotocamera. Insomma, gli elementi per creare avventure di qualsiasi tipo ci sono tutte. L'app è già disponibile in download gratuito per Android e iOS.