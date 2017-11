Toyota presenta il nuovo Safety Sense

La suite di tecnologie Safety Sense sviluppata da Toyota e dedicata alla sicurezza in auto migliora con l'introduzione di alcuni sistemi come il riconoscimento dei pedoni durante le ore notturne e dei ciclisti di giorno. Si tratta di accorgimenti che consentono al veicolo di intervenire prontamente se necessario, frenando oppure interrompendo completamente la corsa, così da evitare collisioni potenzialmente pericolose per se stessi e per gli altri. Sarà integrata sulle vetture del gruppo nipponico entro la metà del prossimo anno, di serie, dunque senza costringere gli acquirenti a una spesa extra.