Toyota T-HR3, il robot umanoide

T-HR3 è il nome del robot umanoide progettato da Toyota, l'unità di terza generazione messa a punto dall'automaker nipponico. È alto 1,54 metri e pesa 75 Kg. La sua caratteristica più interessante è costituita dalla capacità di replicare con precisione i movimenti di un essere umano eseguiti attraverso il Master Maneuvering System, una sorta di esoscheletro che interpreta lo spostamento dei singoli arti per riprodurlo sul robot. L'operatore può osservare in tempo reale quanto accade intorno a T-HR3 indossando il visore HTC VIVE per la realtà virtuale. La presentazione ufficiale nelle prossime settimane al Robot Exhibition 2017 di Tokyo.