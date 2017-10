In treno con Satispay e Trenord

Da oggi è possibile pagare biglietti e abbonamenti sulle linee servite da Trenord con il sistema di mobile payment Satispay, in modo semplice e veloce. Sono sufficienti pochi passaggi, da effettuare direttamente all'interno dell'applicazione, per portare a termine il processo d'acquisto in modo sicuro. Dopo aver specificato le stazioni di partenza e di arrivo, selezionato il treno e la classe, è sufficiente indicare Satispay come metodo di pagamento e inserire il proprio numero di telefono. Immediatamente comparirà una notifica sullo smartphone, per portare a termine la procedura con un rapido tap.