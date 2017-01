La tuta Hangover Suit di Ford

Spossatezza, vertigini, testa pesante, difficoltà di concentrazione, nel gestire i movimenti e nel mantenere l'equilibrio. Sono gli effetti di una notte di bagordi, che Ford ha scelto di simulare mettendo a punto la Hangover Suit. La tuta, indossabile, si compone di attrezzature studiate per alterare la percezione dell'ambiente circostante, sia per quanto riguarda lo spazio che gli stimoli visivi e uditivi. L'obiettivo è quello di sensibilizzare (sopratutto i più giovani) sui rischi legati alla guida in situazioni di stato psicofisico alterato, come dopo l'assunzione di alcol, sostanze stupefacenti o in seguito ad una notte di eccessi. Il kit è formato da tutori da applicare sulle articolazioni, fasciature asimmetriche, cuffie e occhiali.