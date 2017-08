L’applicazione desktop di Twitch

Il servizio di streaming dedicato al mondo dei videogiochi (ma non solo= lancia ufficialmente la sua applicazione desktop, dopo alcuni mesi di fase beta. Twitch è disponibile per il download gratuito su computer con sistema operativo Windows e macOS. Le funzionalità offerte vanno dalla riproduzione delle clip in archivio al live streaming, senza dimenticare le chat per interagire con gli altri utenti. Presenti anche caratteristiche inedite come la Dark Mode che attiva una variante scura dell'interfaccia, perfetta per l'uso durante le ore notturne, così da non affaticare gli occhi e la vista.