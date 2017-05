Uber Freight semplifica il lavoro ai camionisti

Il servizio di ride sharing estende il proprio raggio d'azione e, con il lancio di Freight, arriva a interessare l'ambito del trasporto merci. La nuova applicazione di Uber, già disponibile negli Stati Uniti per Android e iOS, mira a mettere in contatto i camionisti con le aziende che necessitano di inviare o ricevere la merce. Sia la ricerca del carico che la prenotazione del lavoro e il pagamento sono interamente gestiti all'interno dell'app, consentendo così a chi guida di risparmiare tempo e concentrarsi esclusivamente sul tragitto da compiere. Questo il video realizzato dal gruppo per annunciare l'iniziativa.