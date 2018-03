Un test per il set-top box Android TV di Google

Google ha scelto il palcoscenico dell'evento I/O 2014, andato in scena nei giorni scorsi a San Francisco, per presentare il progetto Android TV. Si tratta di una nuova piattaforma che verrà presto integrata in televisori e set-top box, utile per portare sullo schermo del salotto tutti quei contenuti solitamente fruibili da dispositivi mobile come smartphone e tablet, ad esempio applicazioni e giochi. Non manca ovviamente lo streaming di film e serie TV, accessibili anche tramite un apposito joypad del tutto simile a quello fornito in dotazione con le console videoludiche tradizionali.