Uno spot TV per Surface Laptop

Equipaggiato con l'edizione S del sistema operativo Windows 10, il Surface Laptop di Microsoft non lascia nulla al caso in termini di design, come si può notare in questo spot televisivo: display touchscreen da 13,5 pollici con tecnologia PixelSense, vetro Gorilla Glass 3 e risoluzione pari a 2256x1504 pixel, tastiera con rivestimento in Alcantara e telaio realizzato in alluminio anodizzato. I prezzi partono da 1.169 euro per la configurazione con processore Intel Core i5, 4 GB di RAM e SSD da 128 GB, per arrivare a 2.549 euro se si desidera il modello con Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Microsoft Surface Laptop, Processore i5, SSD da 128, RAM 4 GB, Platino è oggi disponibile su Amazon a 1.095 €