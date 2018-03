Unpacked 2018: Samsung Galaxy S9 e S9+

Nella cornice del Mobile World Congress 2018 di Barcellona è andato in scena l'evento Unpacked: è l'appuntamento organizzato da Samsung per presentare i suoi nuovi smartphone top di gamma, il modello Galaxy S9 e il fratello maggiore S9+. Due dispositivi di fascia alta, che vanno a migliorare soprattutto dal punto di vista del comparto fotografico, introducendo moduli ad apertura variabile per catturare immagini di qualità in ogni condizione di luce. Una maggiore integrazione dell'intelligenza artificiale offerta da Bixby, potenza di calcolo aumentata e la registrazione di filmati in slow motion completano il quadro delle caratteristiche.