UPS testa i droni per le consegne

Un drone spicca il volo dalla sommità di un furgone, effettua in maniera del tutto autonoma la consegna di un pacco e torna al veicolo. Nel frattempo, il corriere prosegue lungo il suo percorso per occuparsi di recapitare altra merce. È la tecnologia sperimentale testata con successo da UPS nell'area di Tampa, in Florida. L'iniziativa è stata messa in campo grazie alla collaborazione con Workhorse Group, realtà che si occupa dello sviluppo di droni e camion elettrici con sede in Ohio. Un sistema di questo tipo potrebbe essere impiegato, in futuro, nelle località rurali dove spesso i furgoni sono costretti a percorrere lunghe distanze per effettuare una singola consegna.