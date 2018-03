I vantaggi dei PC Windows 10 ARM secondo Qualcomm

I primi computer basati sulla piattaforma Windows 10 ARM non hanno ricevuto recensioni positive da parte della stampa specializzata, ma Qualcomm continua a credere nel progetto e con una serie di filmati prova a mettere in luce quali sono i suoi punti di forza. La prima clip evidenzia come l'impiego di un processore Snapdragon aumenti in modo significativo la durata della batteria, la seconda mostra come la CPU sia in grado di riattivare il PC in maniera pressoché istantanea dalla modalità standby e infine la terza pone l'accento sulla gestione ottimale del calore emesso durante il funzionamento.