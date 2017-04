Verily: il Project Baseline per la ricerca medica

10.000 volontari forniranno, per un periodo pari a quattro anni, informazioni dettagliate in merito al loro stato di salute, rilevate mediante un dispositivo indossabile e sottoponendosi periodicamente a controlli clinici. Si svolgerà così la prima fase del Project Baseline, iniziativa finalizzata alla ricerca medica messa in campo da Verily (divisione di Alphabet, ex Life Sciences) in collaborazione con gli istituti Duke University School of Medicine e la Stanford Medicine. L'obiettivo è raccogliere e analizzare elementi in grado di fornire nuove armi nella lotta alle patologie, identificandone l'insorgere ancor prima che se ne manifestino i sintomi.