Virgin Galactic: SpaceShipTwo VSS Unity

Successo per il volo supersonico di SpaceShipTwo VSS Unity, l'unità realizzata da Virgin Galactic (società del magnate Richard Branson) che in futuro sarà impiegata per portare i turisti nello spazio. Come si può vedere da queste immagini, il mezzo non decolla dal suolo, ma viene lanciato direttamente in quota da un aereo più grande chiamato White Knight Two. Dopo anni di simulazioni e analisi dei dati, tutto è andato dunque per il verso giusto. Non era stato così durante il volo del 2014, quando un incidente innescato da un'attivazione anticipata delle ali di coda costò la vita al co-pilota Michael Alsbury.