Vivo V7+ con display bezel-less

Un display bezel-less da 5,99 pollici pone il nuovo Vivo V7+ in linea con i top di gamma di questa stagione: bordi sempre più sottili e spazio allo schermo, senza compromettere le dimensioni complessive del dispositivo. Un prodotto di fascia media con processore Qualcomm Snapdragon 450, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile). Sul retro è presente una fotocamera da 13 megapixel con flash LED e modulo PDAF, mentre quella frontale per selfie e videochiamate è da 24 megapixel. Il debutto la prossima settimana in India, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Champagne Gold e Matte Black.