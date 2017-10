Vodafone: il film della Ridley Scott Associates

Nuovo posizionamento per il brand di Vodafone, che mette al centro la prospettiva di sviluppi futuri e la fiducia nelle nuove tecnologie, nonché nei servizi digitali. L'operazione è accompagnata da quella che il gruppo definisce la più grande campagna pubblicitaria messa in atto a livello globale nei 33 anni di storia del marchio. Questo video, destinato anche all'Italia in una versione appositamente adattata per il nostro paese, è stato prodotto dall'agenzia Ridley Scott Associates e ha come obiettivo quello di sottolineare come l'interazione umana rimanga e rimarrà sempre una costante.