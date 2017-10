L’evoluzione del brand Vodafone

Nuovo logo, nuovo brand e nuovo claim per Vodafone: l'operatore abbraccia un processo di rinnovamento, con l'obiettivo di affrontare al meglio le sfide del futuro, in particolare quelle che si prospettano con l'arrivo dell'era 5G. Questo filmato riassume in pochi secondi come è cambiata l'immagine del gruppo nel corso degli anni. Lo slogan "Power to you" introdotto nel 2009 lascia ora spazio a "Il futuro è straordinario. Ready?". Attorno a questo messaggio ruoterà una massiccia campagna pubblicitaria, la più intensa mai messa in campo dall'azienda nei suoi 33 anni di vita.