Vodafone presenta V-Auto

V-Auto è un dispositivo creato e proposto da Vodafone che consente di integrare la connettività sulle automobili, garantendo così a conducenti e passeggeri una maggiore sicurezza in caso di incidenti o inconvenienti. Dalle dimensioni contenute (50x50x30 mm), si collega alla presa OBD del veicolo e acquisisce una serie di informazioni mostrate poi direttamente sul display dello smartphone, attraverso un'applicazione dedicata. Il dispositivo è stato presentato in occasione dell'evento Motor Show in scena a Bologna. La spesa da affrontare per l'utente è inizialmente pari a 79,00 euro, poi è previsto un canone di 5,00 euro ogni quattro settimane.