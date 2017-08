Volkswagen I.D. BUZZ, il pulmino VW è elettrico

Arriverà sul mercato nel 2022: I.D. BUZZ può essere definito come un'evoluzione per il classico pulmino Volkswagen, un veicolo spinto da motore elettrico ed equipaggiato con tecnologie avanzate come quelle dedicate alla guida autonoma. Presentato all'inizio dell'anno sotto forma di concept, sarà prodotto e commercializzato all'inizio del prossimo decennio. L'abitacolo è modulare, in grado di variare configurazione a seconda del numero di passeggeri trasportati e delle specifiche esigenze. Il pacco batterie in dotazione offrirà un'autonomia pari a circa 435 Km con una sola ricarica. Nessuna informazione sul prezzo.