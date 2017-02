VuildUs: realtà virtuale e arredamento d’interni

Sviluppata dai Creative Labs di Samsung, VuildUs è una tecnologia che permette di scegliere l'arredamento di un'abitazione visualizzandone in anteprima l'aspetto grazie alla realtà virtuale: è sufficiente indossare il visore per osservare il posizionamento di mobili e complementi d'arredo in un ambiente domestico. Il dispositivo è in grado di effettuare una scansione delle stanze a 360 gradi tramite l'impiego di una videocamera di profondità, così da rilevarne le dimensioni in modo preciso. Non manca inoltre la possibilità di effettuare direttamente l'acquisto tramite la piattaforma Samsung Pay. La presentazione ufficiale andrà in scena tra i padiglioni del Mobile World Congress 2017 di Barcellona.