Watch Dogs 2: l’edizione Trial in download gratuito

Per far conoscere l'universo di Watch Dogs 2 al maggior numero possibile di giocatori, Ubisoft ha messo a disposizione l'edizione Trial del titolo, in download gratuito su PlayStation 4 a partire da martedì 17 gennaio e su Xbox One dal 24 gennaio. Questa particolare versione consente di accedere per un massimo di tre ore sia alla storia che alle missioni multiplayer, ambientate all'interno di un enorme mappa open world nella Baia di San Francisco, dove si è chiamati a vestire i panni di un hacker esperto per controllare ogni dispositivo connesso e avere la meglio sui propri nemici. Ecco il trailer.