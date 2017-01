Waymo: la guida autonoma secondo Google

La divisione di Alphabet (la parent company che controlla Google) al lavoro sulla guida autonoma, ribattezzata Waymo, sviluppa una tecnologia in grado di permettere alle self-driving car di gestire ogni singolo aspetto degli spostamenti. Oltre al prototipo di livello 5, senza volante né pedali, il team collabora con Fiat Chrysler per integrare il sistema di sensori e radar sul minivan Pacifica. Nei prossimi anni vetture di questo tipo consentiranno alle persone di muoversi agevolmente e in tutta sicurezza all'interno dei centri urbani, spalancando le porte all'avvento di un nuovo concetto di mobilità.