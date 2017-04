Waymo: la guida autonoma per il trasporto pubblico

Alphabet (la parent company che controlla anche Google) ha annunciato l'avvio di una nuova fase di test per quanto riguarda la guida autonoma sviluppata dal team Waymo: la divisione ha allestito 500 nuove Chrysler Pacifica con il proprio sistema self-driving, destinandole al trasporto pubblico. L'iniziativa riguarderà in un primo momento solo l'area di Phoenix (Arizona) e sarà aperta a tutti i cittadini. L'obiettivo principale è quello di raccogliere feedback da parte di non addetti ai lavori per migliorare ulteriormente la tecnologia. Ovviamente, come previsto dall'attuale normativa, a bordo saranno presenti ingegneri in grado di assumere i comandi manuali del veicolo in caso di necessità.