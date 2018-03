Waymo: la self-driving car elettrica Jaguar I-PACE

È spinta da un motore 100% elettrico e gestita da un sistema di guida autonoma: stretta di mano tra Waymo e Jaguar per portare la tecnologia self-driving sulla I-PACE. La vettura sarà impiegata entro la fine del 2018 nella fase di test fra le strade di Phoenix (Arizona). Entro i prossimi anni la flotta di Waymo sarà composta da circa 20.000 unità di I-PACE, stando a quanto dichiarato dalla divisione di Alphabet. Andranno ad affiancarsi alle centinaia Pacifica già fornite da Fiat Chrysler Automobiles per offrire agli utenti un sistema sicuro e affidabile per il trasporto pubblico senza conducente.