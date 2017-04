Il Connected Citizens Program di Waze

Il Connected Citizens Program messo in campo da Waze si basa sul raccogliere le segnalazioni inviate dagli automobilisti (in forma anonima) per metterle a disposizione dell'intera community, affinché tutti possano usufruirne per migliorare la mobilità nel suo complesso. Si tratta ad esempio di informazioni sul traffico aggiornate in tempo reale che possono tornare utili per evitare code e ingorghi, cercando un percorso alternativo per giungere a destinazione se necessario, così come segnalazioni in caso di incidenti, che possono essere impiegate dai soccorritori per intervenire con tempestività e salvare potenzialmente delle vite.