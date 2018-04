Western Digital presenta i nuovi SSD Black 3D

Black 3D è il nome delle nuove unità SSD presentate da Western Digital e destinate a computer impiegati per il gaming spinto, per l'elaborazione dei video in alta risoluzione o comunque laddove sia necessario gestire un grande flusso di dati. Sono disponibili nei tagli da 250 GB (119,99 dollari), 500 GB (229,99 dollari) e 1 TB (449,99 dollari). I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati annunciati in via ufficiale. Le performance raggiungono velocità massime molto elevate in fase di lettura e scrittura, rispettivamente 3.400 MB/s e 2.800 MB/s. Il produttore garantisce una longevità minima pari a cinque anni.