Gli smartphone Wiko UPulse e UPulse Lite

Presentato a febbraio in occasione dell'evento Mobile World Congress 2017 andato in scena a Barcellona, Wiko UPulse è uno smartphone equipaggiato con sistema operativo Android 7.0 Nougat che offre un display da 5,5 pollici HD, processore quad core da 1,3 GHz, 3 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 13 megapixel e sensore frontale da 8 megapixel per selfie e videochiamate. Disponibile anche la versione Lite con schermo da 5,2 pollici e 16 GB di storage. I due telefoni sono in vendita in Italia, con prezzi inferiori ai 200 euro approfittando degli sconti praticati dagli store online.