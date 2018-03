Wiko View2 e View2 Pro, smartphone 19:9 con notch

Wiko View 2 e View2 Pro sono tra i primi smartphone a introdurre il notch nella fascia media del mercato. Presentato al Mobile World Congress 2018, offrono un design borderless con scocca in metallo e un ampio display 19:9 da 6 pollici e la versione stock di Android 8.0 Oreo. Il modello Pro integra sul retro una doppia fotocamera da 16 megapixel, processore Snapdragon 450, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, mentre l'altro un singolo sensore da 13 megapixel, Snapdragon 435, 3 GB di RAM e 32 GB per lo storage. In entrambi i casi la batteria è da 3.000 mAh. Arriveranno nel corso della primavera in diverse colorazioni.