Windows 10: ecco perché fare l’aggiornamento

A pochi giorni di distanza dall'esordio di Windows 10, Microsoft spiega perché conviene effettuare l'aggiornamento al sistema operativo. Ecco, secondo il gruppo di Redmond, i motivi per i quali ogni utente dovrebbe passare alla nuova piattaforma: eredita il meglio visto nei predecessori Windows 7 e Windows 8, integrando funzionalità inedite pensate per semplificare la vita di tutti i giorni, come l'assistente virtuale Cortana sempre pronto a intervenire per fornire informazioni o eseguire azioni in modo del tutto automatico. Inoltre, torna il menu Start, arricchito dalle Live Tile dinamiche.