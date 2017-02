Windows 10 Creators Update: le novità di Edge

In arrivo nel corso della primavera, l'aggiornamento Creators Update per Windows 10 introdurrà numerose novità all'interno del sistema operativo di casa Microsoft. Alcune di queste interesseranno anche il browser Edge dedicato alla navigazione Web, come una migliore gestione delle tab per rendere più ordinata l'interfaccia del software durante le sessioni online. In arrivo inoltre il supporto nativo alla visualizzazione degli oggetti in tre dimensioni e alla realtà virtuale, così come agli eBook, per la lettura dei libri in formato digitale che potranno essere scaricati attraverso la piattaforma Windows Store.