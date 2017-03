Microsoft presenta Windows 10 Creators Update

Il nuovo aggiornamento dedicato a Windows 10 si chiama Creators Update e, come si può intuire già dal nome, strizza l'occhio soprattutto alla community dei creativi. Fra le novità introdotte, il supporto alla mixed reality di dispositivi come HoloLens, una migliore gestione dei videogiochi (con particolare attenzione al 4K e al game broadcasting) e funzionalità avanzate per la condivisione. Incluso nell'update anche il software Paint 3D dedicato alla grafica. Il debutto ufficiale è fissato per l'11 aprile 2017, in download gratuito per tutti coloro che già sono in possesso di una licenza del sistema operativo.