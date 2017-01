Il Defender Security Center di Windows 10

In arrivo nel corso della prossima primavera con l'aggiornamento Creators Update della piattaforma Windows 10, il nuovo Windows Defender Security Center può essere descritto come un luogo in cui gli utenti saranno in grado di visualizzare e gestire tutte le funzionalità dedicate alla sicurezza del proprio dispositivo, configurando ogni singolo aspetto in base alle proprie esigenze. È stato studiato da Microsoft per permettere di controllare l'attività dell'antivirus, le prestazioni, il firewall, configurare il filtro SmartScreen del browser e il parental control per i computer utilizzati dai più piccoli.