Il Game Mode di Windows 10

Il Creators Update di Windows 10 introdurrà, in primavera, anche l'inedita Game Mode. Si tratta di una modalità d'esecuzione del sistema operativo ottimizzata da Microsoft per il gaming, in modo da garantire la priorità ai titoli per quanto riguarda la potenza di calcolo di processore e GPU. Il risultati si potrà notare soprattutto in termini di framerate, con una maggiore fluidità, un po' come già avviene sulla console Xbox One. Per attivarla sarà sufficiente premere la combinazione di tasti WIN+G. A tale scopo, il gruppo di Redmond sta lavorando fianco a fianco con produttori hardware come Intel, AMD e NVIDIA.