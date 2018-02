Windows 10: Microsoft e Fujitsu per PalmSecure

Partnership siglata tra Microsoft e Fujitsu, al fine di offrire un metodo di autenticazione innovativo e sicuro per l'accesso ai computer con sistema operativo Windows 10, indirizzato prevalentemente all'ambito professionale. Si chiama PalmSecure e come si può intuire già dal nome è una tecnologia dedicata al riconoscimento del palmo della mano, che si affianca al login di Hello mediante identificazione di impronte digitali e tratti somatici del viso. All'utente basterà passare la mano sopra il sensore in modo che le componenti integrate possano effettuare la scansione delle vene.