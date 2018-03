X-ONE H1: lo smartwatch ibrido svizzero

X-ONE H1 è uno smartwatch, ma non come tutti gli altri: è il primo modello ibrido creato in Svizzera e integra alcune particolari funzionalità assenti nel resto della categoria, come il calendario perpetuo, l'indicatore automatico del fuso orario, un display lineare per la visualizzazione delle notifiche e la possibilità di convertire automaticamente i messaggi in codice morse. L'idea è stata proposta sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter al fine di raccogliere i fondi necessari per dar via alla produzione: arriverà sul mercato nell'autunno 2018 in cinque versioni, con prezzi compresi tra 1.490 e 1.890 euro.