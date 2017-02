Xbox Games With Gold: i giochi gratis di marzo

Come ogni mese, anche in marzo i possessori di un abbonamento Xbox Live Gold potranno accedere all'offerta Xbox Games With Gold di Microsoft, che mette a disposizione quattro giochi da scaricare e installare in forma del tutto gratuita. Per quanto riguarda Xbox One si tratterà di Layers of Fear (1 marzo) ed Evolve (16 marzo), mentre per chi ha una Xbox 360 collegata al televisore saranno Borderlands 2 (1 marzo) e Heavy Weapon (16 marzo). Si ricorda inoltre che, grazie al supporto per la retrocompatibilità, i titoli del catalogo Xbox 360 sono giocabili anche sulla console di ultima generazione Xbox One.