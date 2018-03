Xbox One: retrocompatibilità con i giochi Xbox 360

Una delle novità in arrivo su Xbox One più attese dalla community di gamer è quella che introdurrà sulla console Microsoft la retrocompatibilità con il catalogo di giochi della Xbox 360. A spiegarne il funzionamento è Major Nelson (Larry Hryb): basterà effettuare il login con lo stesso gamertag utilizzato sulla piattaforma "old gen" per veder comparire tutti i titoli acquistati in digitale. Per quelli comprati su supporto fisico, invece, sarà sufficiente inserire il disco nel lettore. Salvataggi, obiettivi, espansioni e punteggi verranno invece recuperati direttamente dal cloud, in modo del tutto automatico.